Gent jaar na jaar populairder bij Chinezen om te wonen, te werken en vooral te studeren

Internationaal stijgen de spanningen met China, denk maar aan de recente heisa rond de neergehaalde weerballon in de VS of het TikTok-verbod voor bepaalde ambtenaren, ook in ons land. Er is ook in ons land groter bewustzijn over veiligheidsrisico's. Alle nieuwkomers die een visum aanvragen (voor werk, studie, gezinshereniging) worden al op voorhand gescreend.

In bepaalde gevallen kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) extra info inroepen bij de politie, de militaire inlichtingdienst en de Veiligheid van de Staat (VSSE). DVZ beslist dan finaal of het kan. Bij mensen die asiel aanvragen, en dus al in België zijn, bekijkt VVSE elk dossier. Als de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar is dan kan een visum niet, of dan wordt de asielaanvraag verworpen. Zowel DVZ en VVSSE geven geen bijkomende informatie of cijfers.