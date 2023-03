Ex-profbasketter richt zich tot beschuldigden op terreurproces: "Ik vergeef het jullie, dat is de laatste stap in mijn genezing"  

Maar ondanks de horror van de aanslag, wil Bellin focussen op het positieve. "Naast de gruwel die mensen plegen, is er het andere uiterste: mensen die elkaar helpen. Ik heb het enorme geluk gehad dat ik op het moeilijkste moment in mijn leven omringd was door menselijkheid, mensen met compassie en liefde. Je kan in het leven kiezen om weg te zinken in de gruwel of om te focussen op de liefde."

Bellin verwees daarbij in de eerste plaats naar de hulpverleners, militairen en de dokters. Maar ook naar zijn twee dochtertjes die hem erdoor hebben geholpen. In de rechtszaal werd op dat moment een foto getoond van Bellin in een rolstoel in het ziekenhuis, geflankeerd door zijn dochters. Op dat moment werd hij overmand door emoties. "Voor mijn dochters was het erg moeilijk om hun vader-atleet vastgekluisterd te zien aan een ziekenhuisbed, niet wetende of hij ooit nog zou kunnen lopen."