Gezien: Fans Union verzamelen op Alexanderplatz

In totaal wonen er vanavond zo'n 900 fans van Union de heenwedstrijd bij in het legendarische Stadion An der alten Försterei van 1.FC Union Berlin, in het voormalige Oost-Berlijn. Zo'n vierhonderd onder hen verzamelden vanmiddag omstreeks 16.30 uur op de beroemde Alexanderplatz, in het hart van de Duitse hoofdstad.