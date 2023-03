Goldband en Soulfly eerste namen voor Rock Zottegem 2023

Goldband komt voor het eerst naar Rock Zottegem. De Nederlandse hitsensatie hoopt een feestje te bouwen. Ook Soulfly zal op het podium staan. Hun doortocht is exclusief in Zottegem tijdens de Belgische festivalzomer. De Australische rockband Wolfmother, Brusselaar Gorik van Oudheusden aka Zwangere Guy en indierockband Two Door Cinema Club vervolledigen het eerste lijstje namen.

"Ik ben tevreden. De volgende dagen maken we nog namen bekend", zegt organisator Kurt De Loor. "We hebben ook heel wat nieuws in petto van op ons festivalterrein. De editie van dit jaar wordt groter dan ooit, dat beloven we nu al. Het doet nog altijd een beetje raar als we ‘Zottegem’ zien staan tussen ‘London’ en ‘Parijs’ op de tourlist van internationale topbands. Daar zijn we fier op."