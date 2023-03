Hoe Goldband het gat in de markt vond: drie redenen waarom uitverkochte Lotto Arena's maar het begin zijn

Enkele cijfers: de eerste Lotto Arena - goed voor ongeveer 7.000 tickets - was in enkele minuten uitverkocht, een tweede binnen het kwartier. Op de wachtlijst staan volgens Live Nation “duizenden mensen”. Via Ticketswap hopen nog eens duizenden mensen een ticket voor Goldband te bemachtigen.

Op Spotify loopt het aantal streams in de miljoenen, met twee uitschieters: doorbraakhit “Noodgeval” is bijna 40 miljoen keer gestreamd, laatste single “Stiekem”, een samenwerking met zangeres Maan (de vriendin van Goldband-zanger Karel) piekt boven de 28 miljoen. En dan de prijzen: “beste Nederlandse act” op de MTV Awards 2022, 3 Edisons deze week – dat zijn Nederlandse MIA’s - en begin dit jaar de Popprijs, één van de meest prestigieuze muziekprijzen in Nederland.