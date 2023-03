Druiven en frambozen plukken onder Mechelse kathedraal: Greenpeace sponsort stadsnatuur

In Mechelen kan je binnenkort fruit en kruiden plukken onder de Sint-Romboutskathedraal. Greenpeace geeft 25.000 euro aan het project 'Groene Voeten'. Dat is een initiatief van natuurorganisatie Natuurpunt in samenwerking met ecovereniging Velt, burgerbeweging Klimaan, samentuinorganisatie Citamine en het veganistische restaurant Funky Jungle. Het geld komt van dwangsommen die de Vlaamse overheid heeft betaald omdat ze de Europese regels over luchtvervuiling niet respecteert.

"We willen iedereen laten meegenieten van het project", zegt initiatiefnemer Nils Iwens van Natuurpunt op Radio 2. "Daarom zouden we graag kruiden en fruit zoals frambozen, bramen of druiven planten vlak bij de horecaterrassen. Zo kunnen de horecazaken daarmee koken. Of kunnen mensen die op het terras zitten al eens een appeltje plukken."