Schilderijen voor expo "Het Kunstuur" opgehangen in Sint-Amandskerk in Roeselare

De bezoekers zullen maar anderhalve minuut kunnen stilstaan bij elk schilderij. Via een audiogids krijgen ze verhalen bij het kunstwerk te horen van onder meer Wim Opbrouck, Stijn Meuris, Tom Boonen, Wim Lybaert en Mark Uytterhoeven. In totaal duurt de expo een uur. "Omdat het niet gaat om kunsthistorische uitleg, maar wel om persoonlijke verhalen of beschrijvingen van de kunst, is de tentoonstelling ook geschikt voor mensen die nog nooit in een museum zijn geweest."