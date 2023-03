CM Limburg opent nieuw hoofdgebouw aan kanaalkom in Hasselt

Het nieuwe hoofdkantoor van de CM (Christelijke Mutualiteit) is klaar om te worden voorgesteld aan het CM-netwerk. Zij krijgen deze avond een blik achter de schermen tijdens de officiële inhuldiging.

"We zaten voorheen op 6 verschillende locaties in Hasselt", zegt Benjamin Vandervoort, coördinerend directeur voor CM in Limburg. "Het meest zichtbaar was het hoofdkantoor in de Prins-Bisschopssingel, waar we sinds 1985 in zaten. Maar intussen was ons hoofdkantoor heel sterk verouderd. In 2016 hebben we de beslissing gemaakt om alles te centraliseren in Hasselt aan de Kanaalkom. Sinds december zijn we met het voltallige personeel verhuisd naar de Demersite."