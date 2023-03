Huishoudhulpen van Het Poetsbureau voeren actie voor correct loon aan gerechtsgebouw Hasselt

"De kritiek van de vakbonden verwondert ons", reageert CEO van Het Poetsbureau Jo Mellemans. "We hebben dezelfde uurlonen als onze sectorgenoten en gaan zelfs verder als het gaat over extralegale voordelen. In tegenstelling tot wat de vakbonden beweren, is er al vele jaren geen dividenduitkering gebeurd naar private aandeelhouders. Ontvangen winsten via zo'n uitkering worden geïnvesteerd in de groep. Het aantrekken en behouden van talent via een aantrekkelijk loonbeleid is cruciaal voor ons, net als goede arbeidsomstandigheden." Mellemans benadrukt dat hij openstaat voor constructief overleg.