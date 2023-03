Hyperrealistische schoonheidsfilters zijn nieuwe hype op TikTok: "Onzekere jongeren kunnen hier nog ongelukkiger van worden"

"Niet iedereen is vatbaar voor de effecten van schoonheidsfilters. Maar ze maken net jongeren die al een laag zelfbeeld hebben, nog ongelukkiger", licht Vandenbosch toe. "Hoe meer jongeren gemotiveerd worden om er mooier uit te zien, via allerlei schoonheidsfilters of bewerkte beelden, hoe meer jongeren hun uiterlijk ermee gaan vergelijken. De filters normaliseren een erg vernauwd ideaal over wat schoonheid is, terwijl het belangrijk is dat jongeren net verschillende gezichten zien", vertelt Vandenbosch.