Inwoners van Vlaamse Rand kunnen hulpdiensten expliciet vragen om hen naar Nederlandstalig ziekenhuis te brengen

Minister Vandenbroucke staat nu een afwijking toe op die regel. "De patiënt moet de bemanning van de ziekenwagen expliciet vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te worden gebracht. Als die verplaatsing niet meer dan 12 extra minuten in beslag neemt, en als er plaats vrij is in dat ziekenhuis, moet de bemanning op die wens ingaan", aldus de minister. "Het is geen absoluut recht, maar ik ben ervan overtuigd dat het in de meeste gevallen een oplossing zal bieden", zegt Vandenbroucke.