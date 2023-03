Israëlische acteur Topol, bekend van "Fiddler on the roof", is overleden

Toen hij in 2015 een carrièreprijs in Israël kreeg, blikte hij in een interview met het persagentschap AP terug op zijn carrière. "Ik ben niet opgegroeid in Hollywood, maar in een kibboets (een leefgemeenschap in Israël waarin alle bewoners gelijk zijn, het werk verdelen en niemand eigen bezittingen heeft, red.). "Soms ben ik verbaasd wanneer ik in China of in Frankrijk kom, en iemand aan de douane me herkent en vraagt: "Ben jij Topol?" Dat hij altijd aan die ene rol gelinkt werd, vond hij geen probleem. "Hoeveel mensen zijn bekend door 1 rol? Hoeveel acteurs zijn wereldwijd bekend? Ik klaag niet."