In Kampenhout komt een tijdelijk opvangcentrum met containers voor 400 asielzoekers

De beslissing om in Kampenhout asielzoekers op te vangen, krijgt intussen al kritiek van buurgemeente Steenokkerzeel. Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) laat weten: "Het nieuwe opvangcentrum komt vlak bij Perk, een deelgemeente van Steenokkerzeel. In onze gemeente hebben we nu al 3 asielcentra. Dus zeggen wij nee tegen de opening van nog een asielcentrum."

Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek en zelf ooit staatssecretaris voor migratie begrijpt niet dat er opnieuw voor de regio Halle-Vilvoorde wordt gekozen om asielzoekers op te vangen. Ook Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) is kritisch. "Meer dan een derde van de inwoners in Halle-Vilvoorde is van vreemde herkomst. De grenzen van wat we aankunnen zijn niet bereikt, ze zijn overschreden”, zegt Slootmans.