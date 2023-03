KRC Genk gaat supporters zondag voor de topmatch tegen Union sensibiliseren voor darmkankertest

Vorig jaar ontvingen meer dan 850.000 mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar een gratis stoelgangtest dankzij het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. 75% van de kankers die daardoor gevonden worden zijn nog in een vroegtijdig stadium. Dat beperkt de behandeling tot een minimum en de kans op genezing wordt daardoor gevoelig hoger. Ter vergelijking: bij niet-deelnemers aan dit bevolkingsonderzoek die toch geconfronteerd worden met dikkedarmkanker is dat slechts 35%. Toch ging in gans Vlaanderen maar 52,5% in op de gratis stoelgangtest van het CvKO. Voor Genk was dit zelfs nog minder, met 50% (cijfers voor 2021).