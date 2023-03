Kulak in Kortrijk zamelt geld in voor kankeronderzoek

Deze ochtend ging in Kortrijk de vijfde editie van de "24UUR tegen kanker" van start. Dat is een initiatief van de studentenvereniging BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association) in samenwerking met KU Leuven Kulak. De opbrengst gaat integraal naar het Kankerinstituut in Leuven, een instelling die zich inzet in de strijd tegen kanker.