Laatste gebouw op site van oude elektriciteitscentrale in Ruien gesloopt

Op de site in Ruien is de sloop van het laatste gebouw van de oude elektriciteitscentrale begonnen. De elektriciteitscentrale van Electrabel was de grootste niet-nucleaire centrale van België. De uitbating stopte in 2013 omdat het niet meer rendabel was.

Nadat de centrale was ontmanteld, werden de drie schouwen en de koeltoren in 2017 gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het bakstenen gebouw bleef nog langer staan voor netbeheerder Elia. Die zorgde voor het transport van elektriciteit doorheen het land. Maar de laatste jaren werd het gebouw alleen nog gebruikt door de special forces en de brandweer om in te oefenen. Nu wordt het dus ook afgebroken.

Het terrein is intussen gekocht door een groep investeerders en de grond zou binnenkort gesaneerd worden.