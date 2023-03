Laatste Philips-gebouw op Corda Campus in Hasselt maakt plaats voor innovatieve bedrijfshallen

De afbraak van het oude Philipsgebouw is al gestart op 1 maart, het gaat om het achterste deel van het huidige Corda 7 gebouw. Dat was al een hele tijd niet meer in gebruik omdat het in slechte staat was. Daar komen dus duurzame en functionele werkateliers, waar innovatieve bedrijven kunnen sleutelen aan hardware en hoogtechnologische producten. De 26 werkateliers zullen in januari 2024 klaar zijn. Het eigenlijke werk zal er gebeuren op de gelijkvloerse verdieping, terwijl de mezzanine plaats biedt voor rustiger werken, maar toch betrokken te blijven in het werkproces op de begane grond.