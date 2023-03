Gentse Zara De Vos is beste junior barista van het land

De beste Belgische junior barista komt uit Gent. Zara De Vos, die in hoteschool Ter Groene Poorte in Brugge studeert, werd eerste in de Belgian Junior Coffee Ambassador-wedstrijd voor jonge barista's. Het is een onderdeel van een koffie-opleidingsprogramma voor Belgische hotelscholen. 17 leerlingen deden mee aan de wedstrijd. Ze moesten verschillende soorten koffie maken voor een jury. Zara kwam er als beste uit en mag met haar leraar naar koffieland Brazilië.