Lokerse vzw zoekt gastgezinnen voor puppy's die assistentiehond moeten worden

Een hond brengt kosten met zich mee en Canisha is een vzw, "we krijgen geen subsidies van de overheid en zijn afhankelijk van giften, we kunnen de gastgezinnen dus niet betalen voor hun werk." Maar de gezinnen moeten niet alle kosten dragen: "De hond is onze eigendom, we vergoeden de medische kosten bij de dierenarts en zorgen voor het eten." Maar bijvoorbeeld kosten om heen en weer naar Lokeren te rijden betaalt de vzw niet.