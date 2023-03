Mae Muller vertegenwoordigt Verenigd Koninkrijk op Songfestival met wraaksong met een twist

Muller werkte al samen met Little Mix en Marshmello en was ook al genomineerd voor een MTV Award. Ze bracht eerder al enkele songs uit over haar ex-vriendjes. Haar Songfestivalnummer "I wrote a song" is een wraaksong met een twist. Ze fantaseert over wat ze haar ex allemaal zou willen aandoen (hem uitschelden, zijn auto vernielen, ...), maar in plaats daarvan schrijft ze er een lied over waardoor ze zich beter voelt en weer op stap kan met haar vriendinnen. "Dat, dames en heren, noemen we groei", zei ze in een TikTok-video.