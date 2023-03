Marathon door Nationaal Park Hoge kempen wordt jaarlijkse traditie

Je kon vorig weekend kortere afstanden afleggen van 7, 14 en 21 kilometer én voor het eerst ook een volledige marathon lopen door het Nationaal Park Hoge Kempen. De opkomst was groot en de reacties waren positief. Daarom wil organisator Golazo er nu een traditie van maken, met elk jaar een nieuwe editie.

En er is meer. "Dit najaar al, in oktober, komt er een soortgelijk initiatief voor fietsers", zegt schepen van sport, Corrie Bemelmans. “We organiseren dan een gravelride voor wielrenners en gaan opnieuw voor de combinatie van sporten in en genieten van de natuur.”