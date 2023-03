"Tot 500 euro verschil voor zelfde richting": Vooruit pleit opnieuw voor maximumfactuur in secundair onderwijs

"We hebben naar de schoolreglementen gekeken, want scholen zijn verplicht om aan te geven wat een richting kost, maar we zien dat dat niet altijd gebeurt. In 40% van de gevallen was het niet duidelijk wat een richting kost. Ook daar zou een maximumfactuur een oplossing zijn. Dat maakt het voor ouders heel duidelijk waar ze zich aan kunnen verwachten. Wij willen dat het fundamentele probleem, dat de keuze voor een studierichting of school afhangt van wat de ouders verdienen, uit de wereld verdwijnt."