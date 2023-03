Mechelen gaat 10 vluchtelingengezinnen opvangen in leegstaande panden 

Mechelen heeft tien panden gevonden om er nog voor het einde van de maand vluchtelingen op te vangen. "We gaan gezinnen een onderdak geven in huizen en appartementen", aldus schepen van Sociale Zaken, Gabriella De Francesco (Groen). "We mikken op minstens 10 panden voor evenveel gezinnen. Ze kunnen terecht in panden van de sociale woonmaatschappij, die ze over enkele maanden gaan slopen of een nieuwe ontwikkeling gaan geven."