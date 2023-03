Nieuw burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit van Brussel

Voor elk meetpunt zijn BRAL en Leefmilieu Brussel nog op zoek naar een peter of meter: zij zullen telkens als eerste de resultaten van het meetpunt ontvangen. Bedoeling is dat de meters en peters in kwestie samen met de organisatoren de resultaten van de metingen communiceren met hun achterban.



Wie graag meter of peter wordt van ExpAIR, kan dat laten weten via expair@bral.brussels. Ook als je van mening bent dat er een straat ontbreekt in de lijst, kan je op dit e-mailadres terecht.