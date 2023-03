Opnieuw massale Russische raketaanvallen op Oekraïne: zeker vier doden en stroomuitval in Kiev, Odessa en Charkiv

Afgelopen nacht werden Oekraïners over het hele land opgeschrikt door explosies. In de oostelijke provincie Charkiv sloegen volgens de gouverneur Oleh Synehubov vijftien raketten in. In de vroege ochtend was ook de hoofdstad Kiev doelwit, net als de havenstad Odessa en in de regio Lviv, niet ver van de Poolse grens.

In de regio Lviv vielen in het stadje Zolotsjiv vier doden, nadat een raket in een woonwijk was ingeslagen. "Er kunnen nog meer mensen onder het puin liggen", zegt gouverneur van Lviv, Maksym Kozytsky, op Telegram.

Ook in Kiev worden slachtoffers gemeld. Volgens Burgemeester Vitali Klitschko zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht, na een raketinslag bij een woongebouw. Daarbij zouden ook enkele wagens in brand zijn gevlogen.