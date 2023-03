Oekraïne krijgt permanente plaats in Mini-Europa in Brussel

Op een infobord zal duidelijk gemaakt worden waarom Oekraïne opgenomen wordt in het park. "We willen goed uitleggen waarom Oekraïne in Mini-Europa komt, want ze zijn nog geen lid van de Europese Unie. Maar we willen laten zien dat er veel is wat mensen samenbrengt. Er zijn natuurlijk verschillen, maar we hebben ook veel gemeen. Onze maquettes geven de Europese spirit weer", aldus Meeus.