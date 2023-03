Zuid-Korea haalt banden aan met Japan, maar "vernederend" compromis over dwangarbeiders en seksslavinnen doet gemoederen oplopen

In 1965 sloot de toenmalige dictator Park Chung-hee van Zuid-Korea een verdrag met Japan om de band te normaliseren. Dat gebeurde op een moment dat Zuid-Korea, dat in puin lag, zijn economie weer moest opbouwen. Japan was bereid geld te investeren in ruil voor het afzien van latere claims over Japanse misdaden en uitbuiting.

Dat is het pijnpunt voor veel voormalige dwangarbeiders en seksslavinnen, die eigenlijk nooit schadevergoedingen of excuses hebben gekregen. Om die reden, en ook omdat het verdrag door een dictator werd afgesloten, wordt het door veel politici en burgers in Zuid-Korea niet erkend. Maar Japan vindt dat de zaak hiermee financieel is afgehandeld.