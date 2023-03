Oude loods in Gent kloppend hart voor Europese jongerenhoofdstad: "Blij dat er weer leven in de brouwerij komt"

"We mogen van de stad een tijdelijke invulling organiseren in een oude loods in Nieuwland die vroeger als depot gebruikt werd. Het is nu nog één grote hal, maar we gaan die opdelen in verschillende gedeelten. Er komt een bar en een ruimte voor workshops. Daarnaast is er nog een goed geïsoleerde plek voor muziek en optredens", legt Marie Vanderghote van Broei uit. Zij leidt het project in goede banen samen met een hele groep vrijwilligers. "We hebben een kern van 150 mensen. We bereikten met onze vorige werking in het Duivelsteen al duizenden jongeren en willen dat nu verder opentrekken."