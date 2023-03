N-VA zet samenwerking met Peter De Vooght stop, hij is nu onafhankelijke schepen in Putte

Een schepenambt hangt niet vast aan een partij, maar aan de verkozene zelf. De Vooght kan dus als onafhankelijke blijven zetelen in het schepencollege en zal dat ook doen. De coalitie kan wel nog beslissen om zijn bevoegdheden van (Openbare Werken, Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Lokale Economie) te herverdelen onder de andere schepenen. Daarover is nog geen beslissing genomen.

"Het is allemaal nog vers", vertelt De Vooght. "Ik ben pas donderdagochtend op de hoogte gebracht." Op de website van de partij is intussen al geen spoor meer te bekennen van De Vooght. De voorzitter van N-VA in Putte, Frank Renette, bevestigt de beslissing maar wil verder geen commentaar geven over de kwestie. "Over de bevoegdheden is nog niets beslist. We gaan daar eerst nog een gesprek over hebben met de burgemeester", klinkt het.

Midden 2018 stapten al eens zes leden op bij N-VA Putte uit onvrede. Onder hen de toenmalige voorzitter, ondervoorzitter en fractieleidster van de gemeenteraad. Zij richtten samen de lijst VIA-Putte op.