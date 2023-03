Royals op zondag - Een Jordaans hennafeest, een Zweedse comeback en een nieuwe "duke"

Deze week begonnen ook prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle de prinsentitel voor hun kinderen Archie en Lilibet te gebruiken. Hun woordvoerder bevestigde de doopviering van "prinses Lilibet" - en niet gewoon Lilibet - thuis in Californië. De website van de Britse koninklijke familie bevestigde na enkele dagen ook de titel in de lijst van de troonopvolging. Voorheen was het master Archie en miss Lilibet Mountbatten-Windsor.



Archie en Lilibet hebben recht op de prinselijke titel sinds hun grootvader Charles koning werd. Dat volgens de regels die koning George V in 1917 vastlegde. Het was echter aan Harry en Meghan om te beslissen om al dan niet de titel te gebruiken. Dat is al even in overleg met Buckingham Palace gebeurd, klinkt het bij hen. De kinderen zou dan in de toekomst zelf mogen beslissen wat ze met de titel doen.