Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen gaan samenwerken met VDAB om meer mensen aan het werk te krijgen in lokale bedrijven

Het is de bedoeling dat de gemeentebesturen nauwer met elkaar gaan samenwerken en expertise kunnen uitwisselen. "Vooral het voorkomen van werkloosheid is een belangrijke uitdaging", vindt Eva Van den Brande (Open VLD), schepen voor Economie in Heist-op-den-Berg. "We willen een goede match maken tussen schoolverlaters en onze bedrijven. Zij zijn voortdurend op zoek naar mensen om openstaande vacatures in te vullen. Er is vooral een tekort aan poetshulpen aan huis en technisch geschoolde mensen zoals operatoren van machines."