20 miljoen liter drinkwater verloren door waterlekken in het Hageland  

De Watergroep had in de kerstperiode de handen vol met het dichten van verschillende waterlekken in het Hageland. Na een periode van stevige vrieskou, zorgde de dooi voor breuken in de waterleiding. Dit veroorzaakte waterproblemen voor gezinnen in Rotselaar, Tielt-Winge, Lubbeek, Holsbeek, Begijnendijk, Aarschot, Waanrode, Glabbeek en Scherpenheuvel- Zichem. Hierbij is zo'n 20 miljoen liter drinkbaar water verloren gegaan, dat blijkt uit een parlementaire vraag van Suzy Wauters (Vlaams Belang).