Sint-Lucas kunsthumaniora in Gent kiest voor 2 dagen online lessen 

"Vorige week ontdekten we dat enkele leerkrachten corona hadden", legt directeur Karen Verhamme uit. "We hadden nog coronatesten liggen, dus wie dat wilde, kon een test doen. Daaruit bleek dat we intussen 10 leerkrachten hebben die besmet zijn met het virus. Ze zijn niet erg ziek, maar hebben verkoudheidsverschijnselen."

De school koos ook voor de online lessen omdat er morgen een staking is aangekondigd. Het is onzeker of iedereen met het openbaar vervoer op school geraakt. En als het toch lukt, dan moeten ze misschien in de studie zitten. "Veel van onze leerlingen komen van ver met het openbaar vervoer. Het zou niet fijn zijn dat ze een dag in de studie moeten zitten als ze de moeite hebben gedaan om naar school te komen."