Stad Genk gaat kwetsbare ouders beter ondersteunen met centraal meldpunt 

"De Baby Op Komst-lijn is er voor alle ouders die hulp nodig hebben, maar zeker voor ouders in kwetsbare situaties gaat het een belangrijke hulplijn zijn", zegt schepen Anniek Nagels (CD&V). "We weten dat in Genk 1 op de 5 kinderen opgroeien in armoede. Het is erg belangrijk dat we deze gezinnen vanaf de eerste 1.000 dagen van het kind, dus vanaf de zwangerschap tot 2 jaar, goed opvolgen om het kind alle kansen te geven op een goede toekomst.

Bij de lijn zullen ouders terecht kunnen met eender welke vraag die ze hebben tijdens en na de zwangerschap. Het Baby Op Komst-team kan hen bijvoorbeeld doorverwijzen naar een expert die meer info kan geven over het belang van gezonde voeding en een rookvrije omgeving of hen helpen om een afspraak met de gynaecoloog te regelen."