't Festival in Tervuren heeft eindelijk locatie gevonden: "Moeten uitwijken naar Vossem"

"Het festival zal nu doorgaan op de oude voetbalvelden in Vossem", vertelt organisator Andy Wouters. "We wilden graag in Tervuren zelf blijven, maar daar was echt geen locatie die groot genoeg was. Maar we zijn blij met de locatie die we nu gevonden hebben in deelgemeente Vossem."

"De buurtbewoners in Vossem werden op de hoogte gebracht met een brief en ze krijgen ook gratis tickets. "We gaan werken met een circulatieplan, om de straten niet te verzadigen met auto's. We gaan nooit voor iedereen goed kunnen doen, maar we gaan het wel proberen."

Het festival gaat door van 5 tot 7 mei. Per dag worden 5.000 bezoekers verwacht.