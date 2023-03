Tekort aan pleeggezinnen in Halle “Voor veel mensen lijkt de crisis niet het ideale moment”

De komende weken zal Pleegzorg actie voeren om pleeggezinnen te zoeken. "We proberen zoveel mogelijk mensen aan te spreken door onder meer affiches en advertenties te verspreiden. We zetten al onze middelen in", klinkt het bij Pleegzorg. Op 28 maart kunnen geïnteresseerden ook een infoavond volgen in CC ’T Vondel in Halle. Meer informatie is te vinden op de website.