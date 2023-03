"Het hoeft niet altijd alcohol te zijn": studenten UAntwerpen nemen deel aan cantus met verse thee

Dwars wilde vooral een cantus organiseren met meer aandacht voor het muzikale. "We hebben een live-koor voorzien, we willen nieuwe liederen ontdekken en vooral de traditie van die liederen levend houden", vertelt Tim Vermeiren van Dwars bij Radio2 in Antwerpen. "De teksten onthouden, gaat beter met verse thee dan met bier. Er zijn trouwens al wat verenigingen die de biercultuur tijdens cantussen proberen te verminderen."