THINK³ simulation & innovation lab UHasselt helpt zorgorganisaties met de zorguitdagingen van de toekomst

"Er gebeuren nog altijd heel wat fouten", zegt Ieven. Bijvoorbeeld: de medicatie is veranderd in het ziekenhuis, maar er is onvoldoende over gecommuniceerd of door taalbarrières of gehoorproblemen heeft de patiënt het niet helemaal begrepen. Thuis heeft de patiënt zijn medicatielijst nog liggen van voordien. Soms gebeurt het wel eens dat we een ander merk hebben gegeven in het ziekenhuis, waardoor mensen wel eens dubbele medicatie nemen wanneer ze thuiskomen. Zo kunnen er op allerlei manieren fouten gebeuren en dat kan best gevaarlijk zijn. Zo een fouten moeten we eruit krijgen door het systeem te optimaliseren."