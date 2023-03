Tientallen doden bij brutale aanval door jihadistische rebellengroep op twee dorpen in Oost-Congo

In de nacht van woensdag op donderdag drongen gewapende groepen het dorp Mukondi binnen. Burgers werden verzameld en afgemaakt met wapens als machetes of bijlen. In het dorp Mausa werden verkoolde lichamen aangetroffen in uitgebrande huizen. In Mukondi zijn zeker 38 mensen vermoord, in Mausa zeker acht. Bij de doden zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Het dodental kan nog oplopen, want verschillende burgers zijn nog vermist.