Krijgen we een aparte tijdzone voor de maan? "Niet overbodig met huidige wedloop naar de maan" 

Voor de maan moeten we dus iets definiëren, zegt Mollet. Het eenvoudigste is om de aardse tijdscyclus over te nemen. Dat gebeurt nu al in het Internationaal Ruimtestation ISS, waar de GMT-standaard (Greenwich Mean Time) werd overgenomen. In de winter lopen we in België één uur voor op de GMT-standaard, in de zomer twee. In het ISS-ruimtestation is het tijdens onze wintertijd dus altijd één uur vroeger.

De vraag is of de Verenigde Staten, die met hun ruimtevaartorganisatie NASA heel ver staan met hun ruimteprogramma's, zich daar zomaar zullen bij neerleggen. En wat dan gezegd van China, dat ook grote ruimteplannen heeft, Japan of Rusland? "Gaat iedereen meewerken aan zo'n gestandaardiseerde maantijd? We weten het niet. We zullen veel samenspraak nodig hebben", zegt Mollet.