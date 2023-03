Afghaanse vluchteling Bazali uit Roeselare wordt na 7 jaar dan toch erkend

Zeven jaar geleden, op 9 november 2015, kwam Bazali Mohammadi toe aan in ons land. Hij komt uit Afghanistan en moest vluchten omdat hij zijn zus had beschermd die verplicht moest trouwen. Daardoor werd hij bedreigd. Zeven jaar later woont Bazali in Roeselare, spreekt Nederlands en werkt als verpleger in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie.

Maar zijn asielprocedure bleef aanslepen. Zijn papieren raakten maar niet in orde. In januari kreeg hij te horen dat zijn aanvraag geweigerd werd. De vriendin van Bazali studeert nog en omdat zij hem niet kon onderhouden, kon de Dienst Vreemdelingenzaken hem niet erkennen.