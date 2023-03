Na vijf jaar nog geen enkele boete door trajectcontroles Diksmuide: "Te weinig personeel"

"De boetes moeten verwerkt worden door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) maar daar is geen volk genoeg", zegt de korpschef. "Wij mogen 17.000 boetes aanleveren per jaar, dat is zo afgesproken met het GVC. Maar met onze eigen vaste palen en onze mobiele controles raken we al aan dat aantal. Daardoor kunnen de boetes van de trajectcontroles niet meer verwerkt worden. Tenzij we onze eigen controles halveren, maar dat betekent minder blauw op straat en dat willen we niet."

Het GVC wil ook het aantal boetes niet verhogen, want "er is geen volk genoeg en we moeten prioriteit geven aan de verwerking van de federale politie, zoals op snelwegen", klinkt het. Dit kostte de belastingbetaler veel geld, dat weggesmeten lijkt op deze manier", vertelt de korpschef nog.