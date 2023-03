Trajectcontroles in politiezone Meetjesland Centrum blijken doeltreffend: elke dag 67 chauffeurs geflitst

In politiezone Meetjesland Centrum staan er al een tijdje 4 trajectcontroles, maar ze zijn pas sinds januari allemaal in werking. En ze hebben hun effect niet gemist, blijkt uit de cijfers van februari. "Vorige maand werden er 1.874 chauffeurs geflitst", weet politiecommissaris Marino Longeville. Dat is een gemiddelde van 67 snelheidsovertredingen per dag.