Vakantiecentrum De Lage Kempen in Hechtel-Eksel wordt volledig vernieuwd

Nele Lijnen, schepen in Hechtel-Eksel, is blij met de komst van Landal GreenParks. “Naast Roompot staat er nu een tweede grote speler aan onze deur. Dat is niet alleen goed nieuws voor Hechtel-Eksel, maar ook voor de hele regio en voor Bosland. Onze investering in Fietsen door de Bomen blijkt een grote economische hefboom te zijn. We trokken daarmee niet alleen 450.000 bezoekers aan maar dus ook enkele nieuwe toeristische partners.”