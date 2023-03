Lichaam van vermiste Valentin in water teruggevonden, het parket onderzoekt hoe hij overleed

Hoe en waar Valentin in het water terechtgekomen is, kan nog niemand zeggen. "Het is nog te vroeg om daarover uit te weiden", zegt Remue, "voor de sereniteit naar de familie toe." Het zou volgens enkele bronnen wellicht om een ongeval gaan. Er is een wetsdokter aangesteld om het lichaam te onderzoeken.

De jongeman verdween vrijdagnacht, toen zijn vrienden zonder hem binnengingen in de nachtclub Kompass Club aan de Nieuwe Vaart. Hij was te dronken om binnen te mogen, en vertrok alleen. Daarna was van Valentin geen spoor meer. Maandagochtend hebben tientallen politiemensen dan de oevers van de Nieuwe Dokken afgezocht en vloog een helikopter over de zoekzone. Dinsdag werden drie boten met sonarmateriaal ingezet en twee duikteams, maar zonder resultaat. Ook in en rond de nachtclub werd gezocht, maar zonder succes. Gisteren concentreerde de recherche zich op camerabeelden langs het traject dat de man afgelegd kan hebben. En vandaag werd opnieuw gezocht met bootjes en duikers van de civiele bescherming. Zij vonden zijn lichaam rond de middag terug.