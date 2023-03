Minstens zes doden bij schietpartij in Hamburg, zeven mensen zwaargewond

Volgens Duitse media zijn minstens zes doden gevallen bij een schietpartij in een kerk in Hamburg. Zeven mensen zijn zwaargewond. Het zou gaan over een ontmoetingsplek van Jehova's Getuigen.

De politie is massaal ter plaatse. Hoeveel daders er zijn en of die zelf ook omgekomen zijn, is nog onduidelijk. Voorlopig heeft de politie in ieder geval nog niemand gevat.