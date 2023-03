Vlaamse overheid blokkeert toegang tot TikTok op computers en smartphones van personeel

Ook overheidsdiensten die zelf hun IT organiseren krijgen het advies dezelfde maatregelen te nemen "en hun medewerkers op te roepen de app te verwijderen". "Het is belangrijk dat alle medewerkers bij de overheid zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van de app stelt. Informatieveiligheid is een taak en verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Daarom adviseren we alle entiteiten om dit verbod te volgen en hun medewerkers hiertoe aan te sporen", zegt Johan Smekens van Digitaal Vlaanderen.