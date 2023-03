Dolfijnen gebruiken tijdens het jagen zelfde stemtechniek als Britney Spears

Onderzoekers hebben nu ontdekt dat tandwalvissen dezelfde "vocal fry" gebruiken, maar dan om hun prooi te lokaliseren. "De meeste tandwalvissen leven diep in de zee en vangen prooien op 1 tot wel 2 kilometer diepte. Daar is helemaal geen licht meer. Ze zijn dus volledig afhankelijk van hun geluidsproductie om prooien op te sporen, erop te jagen en te vangen", vertelt professor bioakoestiek Coen Elemans (University of Southern Denmark) die het onderzoek heeft geleid in "Nieuwe feiten" op Radio 1.