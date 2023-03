Drukste kruispunt Turnhoutse ring 3 dagen onderbroken tijdens paasvakantie, ziekenhuis Sint-Elisabeth blijft bereikbaar

De werken vinden in de paasvakantie plaats om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken op het drukste kruispunt van de ring. "Al verwachten we toch ernstige hinder. Het kruispunt wordt drie dagen volledig afgesloten en doorgaand gemotoriseerd verkeer op de ring is niet mogelijk tussen het kruispunt met Steenweg op Gierle (N140) en het kruispunt met de Steenweg op Turnhout (N18)."

In beide richtingen is er een omleiding via de E34, tussen de op- en afrittencomplexen van Turnhout-West en Oud-Turnhout. Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt niet oversteken tijdens de werken, maar kunnen met de fiets aan de hand rond de werfzone passeren.