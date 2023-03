Wevelgem zorgt als eerste lokaal bestuur zelf voor nieuwe bankautomaat: "Ouderen werden uitgesloten"

Moorsele krijgt deze zomer opnieuw een geldautomaat. In september vorig jaar sloot de laatste bankautomaat in Moorsele. Dat zorgde voor problemen bij de oudere bevolking. Daarom besliste de gemeente Wevelgem om de installatie van een nieuwe geldautomaat zelf te faciliteren. Het is de eerste keer dat een lokaal bestuur, via een privé-partner, zelf zorgt voor een geldautomaat.

Monique van de ouderenraad is zeer blij met de komst van het automaat. "Het is fantastisch nieuws voor onze bejaarde mensen. Hier in Moorsele is zo'n automaat echt nodig. Anders moeten we naar Gullegem of Wevelgem en dat is veel te ver. Sommigen zijn niet meer mobiel waardoor ze altijd iemand nodig hebben om achter hun geld te gaan."